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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 30 декабря 2022, 08:31 мск

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Арестович признал большие потери ВСУ под Соледаром и Артемовском

Арестович. Фото: администрация Зеленского

Киевский режим теряет много боевиков около Соледара и Артемовска, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Мы несем серьезные потери», – сказал он в беседе Марком Фейгиным (выполняет функции иноагента) на его YouTube-канале.

По словам чиновника, основной удар в Донецкой народной республике приходится на восточные районы Артемовска, на Соледар и его южные окрестности.

Ранее ВКС России высокоточными ударами разбили опорные пункты противника около Артемовска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о больших потерях в рядах украинских сил. Киев пытается компенсировать потери отправкой на позиции новобранцев, но они плохо обучены, поэтому потери только растут.

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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