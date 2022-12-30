Арестович признал большие потери ВСУ под Соледаром и Артемовском

Киевский режим теряет много боевиков около Соледара и Артемовска, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Мы несем серьезные потери», – сказал он в беседе Марком Фейгиным (выполняет функции иноагента) на его YouTube-канале.

По словам чиновника, основной удар в Донецкой народной республике приходится на восточные районы Артемовска, на Соледар и его южные окрестности.

Ранее ВКС России высокоточными ударами разбили опорные пункты противника около Артемовска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о больших потерях в рядах украинских сил. Киев пытается компенсировать потери отправкой на позиции новобранцев, но они плохо обучены, поэтому потери только растут.

Киев, Наталья Рязанова

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