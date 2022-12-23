Спецоперация: российские войска уничтожили порядка 200 украинских националистов и наемников

За прошедшие сутки российские войска сбили на Донбассе украинские штурмовик и вертолет, а также уничтожили в ходе боев около 200 военнослужащих противника и наемников. Об этом сообщило сегодня министерство обороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8», – говорится в сообщении.

На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две БМП и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск в ДНР. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах. В районе населенного пункта Новоселидовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ», – добавили в минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка в ДНР уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Харькова вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Средствами ПВО за сутки сбито 10 беспилотных летательных аппаратов на Донбассе и в Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Комиссаровка ЛНР перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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