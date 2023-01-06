ВКС России сбили украинский Су-25 и уничтожили штурмовые группы и диверсантов ВСУ

Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение двум штурмовым группам украинских войск в ДНР на Красно-Лиманском направлении. Кроме того, в ЛНР и ДНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а около Марьевки в ДНР истребительной авиацией России сбит украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Под удар российской армии попали штурмовые группы ВСУ около села Ямполовка. Украинские ДРГ ликвидированы в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР, Серебрянка и Григоровка в ДНР. Общие потери украинских военных на Красно-Лиманском направлении за сутки составили более 60 военнослужащих, три боевые бронемашины и четыре пикапа.

По информации Минобороны, новые потери ВСУ несут также на Купянском направлении, где в Харьковской области и ЛНР за сутки были уничтожены свыше 40 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и два автомобиля.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск суточные потери украинских сил составили до 80 боевиков убитыми и ранеными, два танка, три БМП и пять автомобилей

На Южно-Донецком направлении уничтожено более 50 украинских военных, один танк, три боевые бронемашины и три пикапа в районе населенных пунктов ДНР и Запорожской области.

В зоне СВО за сутки поражены 65 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах. Так, в районе Красного Лимана в ДНР разбит пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Также сообщается, что в ДНР и Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов украинской армии. В районах Авдеевки и Рай-Александровки (ДНР) поражены пусковая установка, а также радиолокатор украинского ЗРК С-300.

Кроме того, ВС России уничтожили артиллерийскую систему М-777 производства США в Запорожской области и гаубицу Д-20 в ДНР.

В Харьковской области и в ДНР под удар попали радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50;

Средствами ПВО России за сутки уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР и Херсонской области, а также перехвачены восемь американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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