Группа «Викинг» ВС РФ ликвидировала украинское подкрепление

Российские войска ударили по прибывшему к украинским позициям подкреплению. ВСУ проводили операцию ночью, но группа «Викинг» навела РСЗО с помощью тепловизора, сообщает РИА Новости.

Ночью наблюдатель группы в тепловизор увидел продвижение украинской техники к одной из позиций, удерживаемых ВСУ. Российские военные как раз навели на эту позицию РСЗО. Когда все подкрепление прибыло на точку, «Викинг» ударил реактивными снарядами калибра 122 миллиметра.

Накануне Минобороны РФ рассказало об ударе возмездия после обстрела украинским и боевиками пункта дислокации российских военных в Макеевке в первые минуты 2023 года. Уничтожены 800 украинских боевиков.

Москва, Наталья Рязанова

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