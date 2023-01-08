Удар возмездия: российские войска уничтожили порядка 800 украинских боевиков

Российские войска нанесли удар возмездия в ответ на преступные действия киевских вооруженных формирований в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, где погибли порядка 60 военнослужащих. В течение последних суток уничтожены в общей сложности порядка 800 украинских боевиков, в том числе в пунктах временной дислокации.

В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 – более 600 украинских боевиков. «В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В ведомстве также уточнили, что после завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

Кроме того, в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями после завершения режима прекращения огня нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянка в ДНР, а также скоплениям живой силы и техники противника около Макеевки и Стельмаховки. В результате – уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Вместе с тем, на Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное в ДНР. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки, Владимировки, Павловки и Нескучного в ДНР пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка в ДНР, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117-ти районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня «Град» на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка в ДНР.

Москва, Светлана Антонова

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