ВС России поразили западную артиллерию, бившую по ДНР, и сбили три боевых самолета ВСУ

Истребители ВКС России сбили в ДНР три штурмовика Су-25 ВВС Украины, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки разбиты на огневых позициях 12 единиц ствольной и реактивной артиллерии ВСУ в ДНР, ЛНР и Сумской области. Общие потери украинских сил в зоне СВО за 24 часа составили более 100 военнослужащих убитыми, говорится в сообщении ведомства.

Так, на Купянском направлении российские военные нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области – уничтожено до 20 боевиков, боевая бронемашина и четыре автомобиля.

Украинские потери на Красно-Лиманском направлении за сутки превысили 40 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа. Огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в ДНР и ЛНР.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражении подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад украинских военных – уничтожено до 50 человек, один танк, две боевые бронемашины и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в районах Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР уничтожено более 20 украинских военных и три пикапа.

Кроме того, российские войска уничтожили две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка в ДНР, четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах Авдеевки, Северска и Звановки (ДНР), а также три буксируемые гаубицы Д-20 в районах Невского, Новолюбовки в ЛНР и Шалыгино Сумской области. Также ВС России разбомбили две установки реактивных систем залпового огня «Град» в Артемовске и Константиновке в ДНР и боевую машину РСЗО «Ураган» в Северск.

По сообщению Минобороны, в Артемовске и Дзержинске в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Помимо этого, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в ДНР и Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 105 районах.

Средствами ПВО России за сутки уничтожены десять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.

Москва, Наталья Петрова

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