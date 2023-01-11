ВС РФ освободили село Подгородное в пригороде Артемовска

Вооруженные силы РФ полностью освободили село Подгорное недалеко от Артемовска, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранее находившиеся под контролем ВФУ. По состоянию на 11 января на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», – говорится в сообщении в телеграм-канале Штаба.

Российские войска вошли в село немного раньше, но сегодня завершили зачистку и полностью заняли населенный пункт, уточнил Владимир Соловьев в своем блоге.

Врио главы ДНР Денис Пушилин после занятия Соледара рассказал о планах взять под контроль Артемовск и Северск. Он признал, что там находятся очень серьезные укрепления. Но после успеха в этих городах можно направить усилия «на краматорское и славянское направления».

Донецк, Наталья Рязанова

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