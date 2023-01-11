Минобороны РФ: российские десантники блокировали Соледар

В Министерстве обороны РФ сообщили о ситуации в зоне СВО. В частности, российские десантники блокировали Соледар, в городе идут бои.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города», – уточнили в оборонном ведомстве. Воздушно-космические силы наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.

В целом на Донецком направлении было уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На других направлениях за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113-ти районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены пусковая установка РСЗО «Ураган», американская артиллерийская система М777, две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион», гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Российские истребители сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника, пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», американскую противорадиолокационную ракету «HARM».

Москва, Зоя Осколкова

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