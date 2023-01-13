Скрытый маневр и подавление системы управления ВСУ: раскрыты подробности взятия Соледара

Минобороны России сообщило, что вечером 12 января завершено освобождение города Соледар в ДНР. В ведомстве отметили, что этот город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении».

По информации Минобороны, установление полного контроля над Соледаром «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск (украинское название – Бахмут), после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения ВСУ».

В военном ведомстве раскрыли некоторые подробности операции по взятию Соледара. В ходе нее подразделения ВДВ «совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон». «Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА», – рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В итоге реализованный российской группировкой войск комплекс мероприятий «обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара», – добавил он.

При этом представитель Минобороны подчеркнул, что «взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил)". По его словам, они непрерывно наносили удары по украинским позициям в городе, не давая противнику перебрасывать резервы и боеприпасы и отходить на другие рубежи обороны.

За последние трое суток в районе Соледара было уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения ВСУ, уточнил Конашенков.

ВКС России в ходе действий по освобождению Соледара уничтожили три самолета и вертолет воздушных сил Украины, которые осуществляли огневую поддержку с воздуха украинских войск. Кроме того, боевые расчеты ПВО группировки российских войск в районе Соледара сбили девять реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими военными опорным пунктам.

11 января Минобороны России сообщало о блокировании Соледара с севера и юга бойцами ВДВ, боях штурмовых отрядов в городе и авиаударах по опорным пунктам украинких сил.

Москва, Наталья Петрова

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