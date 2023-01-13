Российские силы уничтожили четыре склада с боеприпасами и ангар с вооружением ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ за сутки разбили четыре склада ВСУ, один ангар с военной техникой и 117 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях.

ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Там же уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и ангар с украинским вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки ВСУ лишились боевой машины РСЗО «Ураган», двух пусковых установок РСЗО «Град» около Красного Лимана и Северска. А также самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика», трех самоходных гаубиц 2С3 «Акация», трех гаубиц Д-20.

Поражена живая сила и военная техника противника в 105 районах. На Купянском направлении артиллерия уничтожила до 20 украинских военных, три боевые бронемашины. На Красно-Лиманском направлении киевский режим лишился более 40 человек убитыми и ранеными, четырех бронетранспортеров.

На Южно-Донецком направлении подразделения морской пехоты Балтийского флота ликвидировали более 20 украинских боевиков, две боевые бронемашины под Полтавкой и Успеновкой в ДНР.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника в небе над Луганской Народной Республикой и ДНР.

Вечером 12 января российские силы завершили освобождение Соледара в ДНР. Контроль над городом поможет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске и взять в «котел» остающиеся там подразделения ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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