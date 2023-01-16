Пленный боец ВСУ рассказал о наемниках из США в Соледаре

Около десяти американских наемников участвовали в противостоянии с российскими военными в Соледаре, рассказал украинский военнопленный.

Он отличал американцев от поляков благодаря знанию польского языка и основ английского. Наемников из США было девять, они входили в штурмовое подразделение и были вооружены винтовками американского производства.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», – сказал пленный РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, освобождение Соледара завершилось вечером 12 января. Город важен для дальнейшего успешного наступления на Донецком направлении: контроль над ним позволит отрезать снабжение подразделений ВСУ в Артемовске и взять их в «котел».

Москва, Наталья Рязанова

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