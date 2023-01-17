Рогов: ВСУ готовят оборонные линии в Запорожской области

Украинские войска возводят оборонные сооружения в оккупированной части Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, одна из оборонительных линий проходит в пригороде Запорожья.

«Буквально до недавних пор противник готовился к наступлению, но сейчас их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Противник готовит несколько линий обороны, и одна из них проходит в ближайшем пригороде Запорожья, добавил он.

В объединенном пресс-центре Сил обороны Украины Таврического направления заявили, что ожидают контрнаступление российских войск на Запорожском направлении. До этого Генштаб ВСУ придерживался мнения, что ВС РФ сосредоточится на полном освобождении ДНР, и только потом направит усилия на Запорожскую область.

Запорожье, Наталья Рязанова

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