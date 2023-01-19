Истребители РФ сбили украинский штурмовик Су-25

Истребители ВКС России сбили военный самолет Су-25 воздушных сил Украины в небе над Полтавкой Донецкой Народной Республики. Также уничтожены пять украинских беспилотников в районе Житловки, Червонопоповки и Кременной в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки российские силы поразили живую силу и военную технику в 98 районах. На Купянском направлении российская авиация и артиллерия ликвидировали более 30 боевиков около Новоселовского в ЛНР и Ивановки Харьковской области. На Красно-Лиманском направлении под Серебрянкой и Нововодяным в ДНР киевский режим лишился более 60 военных убитыми и ранеными.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжили успешное наступление и уничтожили до 80 украинских военных. На Южно-Донецком направлении во время наступления подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и ликвидировали более 30 человек противника.

Российские силы также уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Невского в ЛНР и склад боеприпасов под Курахово в ДНР. Недалеко от Карловки в ДНР противник лишился радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 67 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Разбиты четыре самоходные гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, три французские самоходные артиллерийские установки «Caesar», артиллерийская система М-777 американского производства.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Накануне российские силы взяли под контроль поселок Соль в районе Соледара в ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»