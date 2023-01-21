ВС России взломали украинскую оборону в Запорожской области

Российская армия взломала первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом сообщил в субботу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, по всей линии боевого соприкосновения идут активные боевые действия при сохранении инициативы российских вооруженных сил. «Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов», – цитирует Рогова РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что основная линия обороны ВСУ выстроена по линии городов Каменское – Орехов – Гуляйполе. По его словам, Каменское и Орехов – это выход на город Запорожье.

Ранее сегодня Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что за сутки российские войска продвинулись вперед в Запорожской области на глубину около 7 км. «В процессе окончательного освобождения не менее семи населённых пунктов», – написал он.

Накануне Минобороны России сообщило об освобождении села Лобковое в Запорожской области. До этого Рогов заявил, что ВС России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под городом Орехов Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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