Минобороны России сообщило об освобождении села Лобковое в Запорожской области

В Минобороны России подтвердили взятие под контроль российскими силами села Клещеевка в Донецкой народной республике. Кроме того, там сообщили об освобождении села Лобковое Запорожской области.

«На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», – рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что «на Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области».

Ранее сегодня об освобождении Клещеевки под Артемовском сообщил Штаб территориальной обороны ДНР

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под городом Орехов в Запорожской области. Он не уточнил названия населенных пунктов.

Москва, Наталья Петрова

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