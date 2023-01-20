российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 13:50 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны России сообщило об освобождении села Лобковое в Запорожской области

В Минобороны России подтвердили взятие под контроль российскими силами села Клещеевка в Донецкой народной республике. Кроме того, там сообщили об освобождении села Лобковое Запорожской области.

«На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», – рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что «на Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области».

Ранее сегодня об освобождении Клещеевки под Артемовском сообщил Штаб территориальной обороны ДНР

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под городом Орехов в Запорожской области. Он не уточнил названия населенных пунктов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Нидерланды готовы поставить Украине истребители F-16 / Российские силы взяли под контроль Клещеевку под Артемовском – штаб ДНР / В Кремле ответили на заявление Киева об условиях для переговоров с Москвой / ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР и ЛНР и разбили 12 гаубиц / Экс-боец норвежского батальона ЧВК «Вагнер» должен был быть привлечен к ответственности – Пригожин / Запад передал Украине более 4 тыс. единиц оружия и военной техники / Ударом ВСУ разрушено здание ТЦ в Донецке. Есть погибшие и раненые, ведется разбор завалов / «Вы никогда не получите Tornado»: в ФРГ жестко ответили на требование Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,