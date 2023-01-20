Российские силы взяли под контроль Клещеевку под Артемовском – штаб ДНР

Российские силы освободили село Клещеевка под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 20 января на территории Донецкой народной республики российские войска освободили Клещеевку», – говорится в сообщении.
18 января Минобороны России проинформировало, что добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков ВС России взяли под контроль поселок Соль в районе Соледара Донецкой народной республики.
Донецк, Наталья Петрова
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