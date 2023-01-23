СВР: Киев по примеру международных террористов прячет боеприпас под прикрытием АЭС

Киевский режим использует территорию атомных станций для хранения дефицитных боеприпасов, поставляемых Западом, сообщила Служба внешней разведки РФ. Этим методом пользуются международные террористы, которые не слишком беспокоятся о рисках для мирных граждан.

«В СВР поступают достоверные данные, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Расчет строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС», – говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.

В первую очередь к АЭС отвозят снаряды для РСЗО HIMARS, зарубежным системам ПВО и крупнокалиберный боеприпас для артиллерии. По данным СВР, только за последнюю неделю декабря 2022 года через станцию «Рафаловка» на Ровенскую АЭС прошли несколько вагонов боеприпасов, доставленных из-за рубежа.

«Это – метод, который часто используют международные террористы. В заложниках киевского режима сейчас сотни тысяч жителей собственной страны и соседних государств. Хочется надеяться, что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов», – добавили в ведомстве.

При этом, разведка допускает, что при детонации боеприпаса из-за «заблудившейся» ракеты украинской ПВО Киев возложит всю ответственность на Москву. С учетом «молчаливого поощрения Западом украинских артиллерийских ударов по Запорожской АЭС» это вполне вероятный сценарий.

Напомним, Запорожская АЭС перешла под контроль российских сил в марте. Но обстрелы станции и прилежащего к ней города Энергодара продолжались вплоть до начала 2023 года. Только 17 января «Росэнергоатом» констатировал, что ВСУ перестали бить по территории атомной станции, опасаясь ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»