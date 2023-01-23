Российские силы уничтожили замаскированную РСЗО HIMARS ВСУ

Вооруженные Силы РФ нанесли поражение противнику на четырех направлениях и уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 97 районах. Так, на Днепровском направлении противник лишился пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства вместе с экипажем. Установка была замаскирована, но ВС РФ вскрыли ее позицию.

Также, российские силы высокоточным оружием разбили временный пункт дислокации 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ около Марганца в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении российская артиллерия ударила по 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ около Двуречной, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских боевиков.

На Красно-Лиманском направлении 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ лишились 70 человек, четырех бронемашин в районе Серебрянского лесничества. На Запорожском направлении киевский режим за сутки потерял до 30 боевиков.

На Донецком направлении противник лишился более 60 военных при освобождении Краснополья в Донецкой Народной Республике. Село освобождали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок сил ВС РФ за сутки разбили 63 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях. Ликвидированы две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и одна AN/TPQ-37 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника, перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS в небе над Донецком, Авдеевкой, Пилипчатиным в ДНР, Червонопоповкой в ЛНР.

Ранее днем Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что российские силы освободили Двуречье и Краснополье.

Москва, Наталья Рязанова

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