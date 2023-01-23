Штаб ДНР сообщил о взятии под контроль Краснопольевки севернее Соледара

Российские силы взяли под контроль село Краснопольевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. Там также заявили об освобождении населенного пункта Двуречье.

«По состоянию на 23 января на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», – говорится в сообщении.

Краснопольевка расположена севернее Соледара, взятого под контроль российскими силами вечером 12 января.

Накануне об освобождении населенного пункта Двуречье в ДНР сообщило Минобороны России. Двуречье – бывший поселок городского типа, включенный в 1999 году в состав города Соледар.

В субботу, 21 января, российское военное ведомство подтвердило взятие под контроль села Клещеевка в ДНР и сообщило об освобождении села Лобковое в Запорожской области.

Донецк, Наталья Петрова

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