Минобороны России сообщило об освобождении Двуречья в ДНР

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Двуречье в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в субботу в сводке о ходе специальной военной операции.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой народной республики», – говорится в сообщении. Украинские потери составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Также сообщается, что российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР и разбили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37 в районе Малиновки.

Надо отметить, что Двуречье – бывший поселок городского типа, включенный в 1999 году в состав города Соледар. Минобороны ранее сообщало, что Соледар был полностью взят под контроль российскими силами вечером 12 января.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что подразделения Восточного военного округа в результате наступательных действий на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на этом направлении уничтожено более 30 украинских военных, две боевые бронемашины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-20.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли огневое поражение подразделениям 103-й бригады теробороны в районе Берестового Харьковской области. «Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», – отметили в военном ведомстве. Кроме того, в Харьковской области разбит склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении в результате артиллерийских ударов ВС России потери понесли подразделения 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торское и Терны в ДНР. Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, БМП, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37, заявили в Минобороны.

Также российские войска поразили пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе Котляровки в ДНР Донецкой Народной Республики.

Накануне Минобороны России подтвердило взятие под контроль села Клещеевка в ДНР и сообщили об освобождении села Лобковое в Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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