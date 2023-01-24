Политик Каллесто призвал Вашингтон отправить Киеву счет вместо танков

Киев должен получить от Вашингтона не новое оружие и танки, а счет за уже оказанную военную помощь, заявил бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто.

«Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, – это счет», – написал Каллесто на своей странице в сервисе микроблогов.

Госдепартамент США заявил, что решение по отправке на Украину танков Abrams пока не принято. Но Вашингтон ожидает решения Берлина по немецким танкам Leopard в ближайшее время. Ранее власти ФРГ допустили, что разрешат третьим странам передать Украине свои танки, если США включат свои танки в пакет военной помощи.

Вместе с тем, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что в текущем году ВСУ вряд ли смогут вытеснить российские силы с занятых территорий. Он отметил, что конфликт нужно закончить дипломатическим путем.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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