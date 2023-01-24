Российская ПВО сбила 10 украинских БПЛА над новыми регионами

Российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки в ходе специальной военной операции ВС РФ разбили 64 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 102 районах.

На Купянском направлении авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны под Тимковкой и Берестовым Харьковской области. Уничтожено более 40 украинских боевиков, боевая бронемашина.

На Красно-Лиманском направлении 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ лишились свыше 30 человек, пяти боевых бронемашин около Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР.

На Донецком направлении российские силы продолжили успешно наступать и разбили подразделения 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Северском в ДНР. Ликвидировано до 50 украинских военных, бронетранспортер. На Запорожском направлении ВС РФ уничтожили более 25 боевиков 108-й бригады терробороны в районе Пречистовки и Новоселки в ДНР.

На Херсонском направлении около Антоновки артиллерия ВДВ РФ ликвидировала радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50 производства США.

Авиация ВКС России в районе Песков-Радьковских Харьковской области разбила самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1». А всего за сутки уничтожены артиллерийская система М-777, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Акация». Также разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Артемовск и Новоукраинка в ДНР», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Ранее днем экстренные службы Херсонской области сообщили о попытке ВСУ форсировать Днепр на катерах. ВС РФ уничтожили три катера, шесть БМП и до 100 боевиков противника.

Москва, Наталья Рязанова

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