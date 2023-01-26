Армия России уничтожила восемь складов с боеприпасами ВСУ

Российские силы продолжили наступление и заняли более выгодные позиции на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. При этом удалось уничтожить восемь складов с боеприпасами и два хранилища топлива для техники ВСУ. Киевский режим остался без запасов топлива и снарядов под Угледаром, Червоным, Канцеровкой, Дудчанами, Токаревкой, Константиновкой и Червоногригоровкой, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 119 районах. Так, киевский режим лишился радиолокационной станции ЗРК С-300 под Очаковым в Николаевской области.

На Купянском направлении 14-й и 92-й механизированные бригады ВСУ потеряли более 20 военных, боевую бронемашину, гаубицу Д-20 около Синьковки и Тимковки в Харьковской области, Новоселовского в Луганской Народной Республике.

На Красно-Лиманском направлении российские силы сократили численность 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ на 70 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронемашины, четыре артиллерийских системы М-777 производства США.

На Донецком направлении ликвидировано более 40 украинских военных, БМП, две установки РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ продолжили наступление и нанесли огневое поражение противнику около Угледара в ДНР, Павловки и Левадного Запорожской области. Противник лишился 60 человек, трех боевых бронемашин.

На Херсонском направлении уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Истребители ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 около Андреевки в ДНР, а средства ПВО сбили второй Су-25 в районе Угледара. Также средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, сбили противорадиолокационную ракету HARM производства США и перехватили семь снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS.

Москва, Наталья Рязанова

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