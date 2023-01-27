Российские войска уничтожили более 200 военных ВСУ за сутки

Оперативно-тактическая авиация, ракетчики и артиллерия Вооруженных Сил РФ за сутки нанесли поражение 79 подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 102 районах. Потери киевского режима на всех направлениях превысили 200 человек, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении артиллерия нанесла огневое поражение 103-й бригаде терробороны около Песчаного и 14-й механизированной бригаде ВСУ около Синьковки Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков.

На Красно-Лиманском направлении 24-я и 92-я механизированные бригады ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, три боевые бронемашины под Островским в Харьковской области и Стельмаховкой в Луганской Народной Республике.

На Донецком направлении «Южная» группировка российских войск успешно провела наступление и ликвидировала более 80 украинских военных, танк, три БМП.

Группировка «Восток» ВС РФ продолжила наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях и заняла новые выгодные рубежи. Противник под Угледаром, Пречистовкой и Новоселком в Донецкой Народной Республике потерял до 65 боевиков, танк, две бронемашины.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО «Град», артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Еще один украинский склад артиллерийских снарядов ВС РФ разбили под Щурово в ДНР.

Также за сутки были уничтожены четыре гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица «МСТА-Б» и американская самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin». Разбиты две артиллерийские системы М-777, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и одна – AN/TPQ-50 тоже американского производства. ВС РФ вскрыли позицию и уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 ВСУ около Сеньково в Харьковской области.

Российские средства ПВО сбили военный самолет Су-25 воздушных сил Украины и 11 беспилотников, перехватили 14 снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS.

Минобороны РФ раскрыло подробности массированного удара по энергетическим объектам Украины 26 января.

Москва, Наталья Рязанова

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