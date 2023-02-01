«Кольцо смыкается»: в ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

Помощник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что Артемовск (Бахмут) находится в оперативном окружении. По его словам, российские подразделения смыкают кольцо вокруг города.

«Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск», – рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24». Он пояснил, что это единственная дорога, по которой Украина может снабжать свою группировку в Артемовске.

По словам Гагина, трасса находится под огневым контролем российских сил. В скором времени транспортная артерия окончательно перейдет под контроль сил России, уверен он.

Накануне врио ДНР Денис Пушилин сообщил, что освобождение Артемовска имеет стратегическое значение, потому что с взятием под контроль этого города открывается направление в сторону Краматорска и Славянска. Освобождение Артемовска станет для ВСУ ощутимым уроном в плане удержания позиций в ДНР, подчеркнул он в эфире радио «Комсомольская правда».

Также Пушилин сообщал, что ожесточенные бои ведутся уже на окраинах города, в кварталах, которые недавно контролировали украинские военные. По его словам, российские силы пытаются отрезать пути снабжения украинской группировки в районе Артемовска и взять ее в клещи.

Москва, Наталья Петрова

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