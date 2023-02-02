СМИ: подготовленные британцами солдаты ВСУ сдались после 20 минут боя

Прошедшие подготовку в Великобритании украинские солдаты сдались в первом же бою, продержавшись 20 минут. Они попали в плен к российским военным во время столкновения под Святогорском в Донецкой народной республике, рассказал срочник ВСУ Артем Коваленко, который был в числе сдавшихся.

«Выехали на позиции, где мы пробыли месяц перед пленом. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя, и мы сдались», – сказал Коваленко в беседе с РИА Новости.

Его призвали повесткой 22 июня 2022 года и после недели в учебке в Житомире отправили на британскую базу «Воркоп» через территорию Польши. Там с украинскими солдатами 21 день работали британские инструкторы.

«В Британии проходили курс молодого бойца: стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи – штурм окопов, штурм городов, зданий», – пояснил Коваленко.

По возвращении на Украину солдат снова привезли в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады. Оттуда их перебросили в село Заболотье Волынской области для патрулирования. После патруля солдаты четыре дня провели на туристической базе в Святогорске, прежде чем попасть на огневые позиции.

В декабре 2022 года глава британского Минобороны Бен Уоллес назвал число прошедших подготовку на британской территории украинских военных – 10 тыс. человек. Он обещал удвоить количество обучаемых в 2023 году. В правительстве Великобритании рассказали о планах подготовить до 40 тыс. украинских боевиков в течение 2023 года.

Москва, Наталья Рязанова

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