Боррель пообещал Киеву €25 млн на работы по разминированию

Евросоюз выделит Украине еще 25 млн евро для поддержания усилий по разминированию опасных объектов, заявил глава европейкой дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы предоставим до 25 млн евро для поддержки усилий по разминированию на территориях, где сохраняется угроза», – приводит слова политика РИА Новости.

Ранее Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительные 45 млн евро на подготовку украинских боевиков в Польше. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз вышел на первое место в мире по объему помощи Украине.

Также ЕС потратится на обучение 15 тыс. украинских солдат в дополнение к ранее обещанному числу. В итоге общее количество обученных боевиков достигнет 30 тыс. человек.

Берлин, Наталья Рязанова

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