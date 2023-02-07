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Конфликт на Украине

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Вторник, 7 февраля 2023, 12:16 мск

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В ДНР заявили об успехах российских сил под Северском

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения добились некоторых успехов у Северска, который важен для дальнейшего взятия Красного Лимана.

«Сейчас очень важное направление в плане последующего освобождения Красного Лимана – это, конечно же, Северск и все, что с этим связано. И есть определенные успехи», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

По его словам, российские силы продвигаются в окрестностях Северска. «Каждый поселок, каждая [занятая] позиция противника в целом улучшает позиции наших подразделений», – подчеркнул Пушилин, отметив, что российские войска продвигаются по всей линии фронта в ДНР.

Пушилин также сообщил, что украинские военные перебрасывают резервы в Марьинку и в Угледар. «Перемололи достаточное количество, но [ВСУ] перебрасывают резервы», – сказал он.

Руководитель ДНР добавил, что «по Марьинке поступают тоже хорошие сигналы, освобождается… юго-западная часть, там, где противник держится».

Ранее сегодня член главного совета региональной администрации Владимир Рогов сообщил о стабилизации линии фронта в Запорожской области. «Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

По словам Рогова, в январе российским войскам удалось взять под контроль девять населенных пунктов на Запорожском направлении. В основном велись локальные наступательные действия, отметил он, уточнив, что бои в основном шли в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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