Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил потеснить украинские силы на 150 км. Так переданное Киеву новое дальнобойное вооружение не сможет поразить цели в российском тылу.

«Риски большие, нужно действовать на упреждение. Не надо ждать, пока будет прилетать по городам в тылу, надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб. Сегодня актуальным является вопрос отодвигания линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, на 150 км», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» в беседе с РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что под угрозой удара теперь находятся не только Энергодар и Мелитополь, но Луганск, Курчатов с АЭС, Курск, Белгород, крымские Армянск и Джанкой.

Пентагон подтвердил, что в новый пакет военной помощи Украине стоимостью 2,2 млрд долларов включены снаряды GLSDB с дальностью поражения в 150 км. Минобороны США заявило, что Киев может использовать боеприпасы по своему усмотрению, в том числе, для ударов по Крыму.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже предупреждал, что Россия продолжит теснить украинские силы до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность российских территорий. Чем более дальнобойное оружие получит от союзников Киев, тем дальше его придется отодвинуть.

Москва, Наталья Рязанова

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