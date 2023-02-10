WP: Вашингтон снабжает Украину координатами для HIMARS

Киев использует для ударов из РСЗО HIMARS только переданные или подтвержденные Вашингтоном координаты. ВСУ не бьют наугад, чтобы не тратить боеприпас, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

Трое высокопоставленных украинских чиновников и высокопоставленный чиновник США подтвердили, что ВСУ получает данные от американских военных на базах в Европе. Источник в США заявил, что Штаты помогают союзнику эффективно использовать боеприпас, и данные предоставляются исключительно в качестве «консультации».

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что Киев сообщает американской стороне, какую цель и в каком месте хочет поразить. Позже по запросу приходят координаты, и начинается обстрел. Иногда запрос остается без ответа, тогда украинские войска не ведут огонь.

«Украина могла бы нанести удары без помощи США, но Киев не хочет тратить ценные боеприпасы и промахиваться. Он обычно предпочитает не наносить удары без подтверждения США», – приводит издание слова украинского чиновника. Он добавил, что процедура повторяется раз за разом и пока без нареканий.

Штаты несколько раз заявляли, что не будут препятствовать Украине применять переданное ей оружие для ударов по территориям новых российских регионов. Врио главы ДНР Денис Пушилин обвинили Штаты в том, что они поощряют убийство мирного населения своим оружием.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что у Москвы есть данные об участии специалистов из США в использовании HIMARS на Украине. И что наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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