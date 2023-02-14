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Вторник, 14 февраля 2023, 12:31 мск

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«В панике бросают оружие и технику»: в ЛНР заявили о бегстве ВСУ с позиций под Артемовском

Фото: glavcom.ua

В районе Артемовска (Бахмута) в ДНР отмечены случаи панического бегства бойцов ВСУ со своих позиций. Это фиксируют российские подразделения, ведущие наступление на Артемовск. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на информированные источники. По его словам, украинские военные бегут, бросая оружие и военную технику.

«В результате успешных действий наступательного характера, нашими штурмовыми подразделениями выявлено бегство украинских боевиков с ранее занимаемых позиций», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ сдают позиции «явно без указаний вышестоящего командования, поскольку действия носят хаотичный характер, с явными признаками паники». Украинцы при этом бросают на огневых рубежах вооружение и военную технику, добавил Марочко.

Минобороны России накануне подтвердило освобождение населенного пункта Красная Гора к северу от Артемовска. Об этом сообщается в сводке оборонного ведомства о ходе проведения специальной военной операции.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. «Новый День» ранее сообщал, что операцию по освобождению данного населенного пункта проводили подразделения ЧВК «Вагнер».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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