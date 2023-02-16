Госдеп подтвердил планы увеличить военную помощь Украине еще на $9,9 млрд

США намерены предоставить Украине дополнительную помощь в размере $9,9 млрд. Об этом заявила глава департамента международного содействия госдепартамента США Дафна Рэнд.

«Мы работаем с конгрессом, чтобы предоставить (Киеву – прим. ред.) еще $9,9 млрд в ближайшие месяцы», – сказала она журналистам (цитата по «Интерфаксу»), отметив, что Вашингтон уже предоставил правительству Украины бюджетную поддержку в размере $13 млрд.

Рэнд подчеркнула, что США по-прежнему привержены сотрудничеству с правительством Украины для поддержки и оказания дополнительной бюджетной помощи по мере необходимости.

Что войдет в новый пакет помощи киевскому режиму, она не уточнила. Меж тем глава Пентагона Ллойд Остин на днях заявил, что основная задача, которая стоит перед Западом, – обеспечение Украины средствами ПВО.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена работает с конгрессом над одобрением дополнительной прямой бюджетной помощи Украине в размере 10 млрд долларов. Кроме того, в Белом доме планируют ввести дополнительные санкции в отношении России. Ожидается, что о новом пакете военной помощи Киеву американская администрация объявит на следующей неделе.

Вместе с тем, как отмечало издание, официальные лица США усиливают давление на Киев, чтобы ВСУ вели боевые действия более активно и тем самым смогли добиться значительных успехов на поле боя. По мнению американских чиновников, для Украины наступает «переломный момент» в конфликте с Россией.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»