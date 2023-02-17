СМИ: на Украине пригрозили покончить с Россией через три месяца

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал срок существования России – три месяца. Политик заявил, что потом Российской Федерации в нынешнем виде не станет, пишет РИА Новости.

«Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира. Летом, я более чем уверен, мы будем видеть совсем другую картину. Посмотрим, где и чья земля будет», – сказал Данилов.

В агентстве отметили, что летом Киев ожидает возвращения боевиков, которые сейчас учатся у иностранных инструкторов. Берлин и Париж обещали к тому же сроку подготовить порядка семи тысяч украинцев. Вероятно, летом, а не весной, Украина получит обещанные союзниками танки: поставки задерживаются из-за нехватки боеприпасов и необходимости ремонта техники.

Обозреватель агентства допустил, что резкий тон Киева обусловлен предупреждениями от западных спонсоров, в частности, США. Запасы вооружений на складах заканчиваются, и поддержка может иссякнуть, если Киев не достигнет хотя бы некоторых успехов.

Эксперты предупредили, что цели Киева и Вашингтона могут разойтись по итогам весеннего наступления ВСУ. Если оно не будет успешным, Штаты могут насильно усадить Украину за стол переговоров.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что страна будет готова к наступлению лишь через несколько месяцев. Все упирается в поставки западной техники и обучение экипажей.

Москва, Наталья Рязанова

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