Глава МИД Швейцарии назвал условие для реэкспорта оружия Киеву

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что швейцарское правительство разрешит реэкспорт оружия на Украину в том случае, если парламент страны изменит закон об экспорте военной техники.

По его словам, сегодняшняя сессия парламента будет посвящена этому вопросу. «Если парламент изменит закон, очевидно, что это станет правовой основой, которая заставит правительство действовать», – приводит слова Кассиса РИА «Новости».

Министр также отметил, что в правительстве очень внимательно следят за ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии обсуждается вопрос отмены нейтралитета ради отправки оружия на Украину. Два парламентских комитета по безопасности рекомендовали смягчить правило относительно запрета на реэкспорт третьими странами вооружений на Украину. По их мнению, отказ передать боеприпасы Киеву – это не нейтральная позиция, поскольку идет на пользу Москве.

Кассис также заявил, что Швейцария присоединится к десятому антироссийскому санкционному пакету по решению правительства.

25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 87 граждан РФ, в том числе, депутатов Госдумы, сенаторов, чиновников и журналистов, а также 34 предприятия. Это оборонные, машиностроительные, технологические, научно-исследовательские компании, в числе которых ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот), ООО «Объединенная машиностроительная группа», ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ». Под санкции также попали «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф банк».

Новый санкционный пакет охватил экспорт товаров в Россию на сумму 11,4 млрд евро и импорт из России на сумму 1,3 млрд евро.

Женева, Наталья Петрова

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