Советник Зеленского допустил отступление ВСУ из Артемовска

Советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что украинские вооруженные силы в случае необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска (Бахмута).

По его словам, российские силы пытаются окружить город, поэтому украинским военным придется взвесить все варианты дальнейших действий.

«До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», – сказал советник Зеленского.

Роднянский не ответил на вопрос о возможных сроках отступления. Он повторил, что командование ВСУ должно решить, нужно ли выводить войска.

При этом он отметил, что район западнее Артемовска укреплен, и спрогнозировал скорое контрнаступление украинской армии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение ВСУ под Артемовском. «Самое тяжелое по-прежнему – Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города. Интенсивность боев только», – сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении во вторник, 28 февраля.

Днем ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что снабжение украинской группировки войск в Артемовске перекрыто Вооруженными силами России. По его словам, артемовский котел скоро захлопнется.

Напомним, в середине февраля спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допустил «тактическое отступление» украинских сил из Артемовска.

Москва, Наталья Петрова

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