Артемовский котел скоро захлопнется – советник врио главы ДНР

Снабжение украинской группировки войск в Артемовске (Бахмуте) перекрыто Вооруженными силами России. Об этом сообщил сегодня советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, артемовский котел скоро захлопнется.

«Артемовск наконец провалился в классическое оперативное окружение, наши силы полностью контролируют дороги, ведущие в город. Нарушен и прекращен подвоз боеприпасов гарнизону ВСУ, прекращена ротация и подвоз пополнения живой силы», – пояснил Гагин в комментарии ТАСС.

Советник врио главы ДНР также отметил, что ВСУ фактически потеряли важный логистический узел, а также тысячи военнослужащих и наемников и большое количество военной техники.

Сегодня днем Минобороны РФ сообщил, что «Южная» группировка продолжила наступление на Донецком направлении и ликвидировала более 250 украинских военных. Под Артемовском был разбит склад боеприпасов ВСУ.

Чуть ранее ВРИО главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что в городе для ВСУ сложилась критическая ситуация. «Вокруг Артемовска у противника складывается неблагополучная ситуация, так как для выхода из города у него осталась лишь одна дорога, которая уже находится под нашим огневым воздействием», – уточнял он.

Донецк, Мария Соколова

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