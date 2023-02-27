Артемовский котел скоро захлопнется – советник врио главы ДНР

Снабжение украинской группировки войск в Артемовске (Бахмуте) перекрыто Вооруженными силами России. Об этом сообщил сегодня советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, артемовский котел скоро захлопнется.
«Артемовск наконец провалился в классическое оперативное окружение, наши силы полностью контролируют дороги, ведущие в город. Нарушен и прекращен подвоз боеприпасов гарнизону ВСУ, прекращена ротация и подвоз пополнения живой силы», – пояснил Гагин в комментарии ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил, что ВСУ фактически потеряли важный логистический узел, а также тысячи военнослужащих и наемников и большое количество военной техники.
Сегодня днем Минобороны РФ сообщил, что «Южная» группировка продолжила наступление на Донецком направлении и ликвидировала более 250 украинских военных. Под Артемовском был разбит склад боеприпасов ВСУ.
Чуть ранее ВРИО главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что в городе для ВСУ сложилась критическая ситуация. «Вокруг Артемовска у противника складывается неблагополучная ситуация, так как для выхода из города у него осталась лишь одна дорога, которая уже находится под нашим огневым воздействием», – уточнял он.
Донецк, Мария Соколова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube