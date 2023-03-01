CNN уличил Киев в приукрашивании правды о ситуации в Артемовске

Положение украинских сил в Артемовске намного хуже того, как его описывают в Киеве. Украинский военный рассказал телеканалу CNN о настоящем положении дел.

Артемовск является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Украинское название города – Бахмут.

«Ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная. Она намного хуже, чем говорят официально. Нужно добавить сто процентов к сложности», – сказал военный. По его словам, обстановка тяжелая на всех направлениях, но особенно – на севере города.

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение ВСУ под Артемовском. По его словам, интенсивность боев только нарастает. Советник украинского лидера Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление» из Артемовска.

Москва, Наталья Рязанова

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