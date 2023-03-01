Украинское командование отправит подкрепление в Артемовск

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинское военное командование приняло решение направить в Артемовск (Бахмут) дополнительные подразделения. По ее словам, Артемовск сейчас является эпицентром боевых действий, ситуация там действительно напряженная.

Маляр рассказала, что командующий Восточной группировкой войск генерал Сырский «объездил фактически весь Бахмут» и постоянно находится «на востоке и на передовой», сообщают «Украинские новости».

«Там прямо на месте были приняты определенные решения», – отметила она, пояснив, что это и решение о переброске дополнительных подразделений и «определенные решения, которые нельзя озвучивать».

В свою очередь, пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские войска не приняли решение выйти из Артемовска, передает телеканал CNN.

Ранее экономический советник президента Украина Александр Роднянский сообщил, что украинские военные при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска.

До этого украинский военный рассказал CNN, что положение украинских сил в Артемовске намного хуже того, как его описывают в Киеве. По его словам, ситуация тяжелая на всех направлениях, но особенно – на севере города.

Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин ранее заявил, что снабжение украинской группировки войск в Артемовске перекрыто Вооруженными силами России. Артемовский котел скоро захлопнется, отметил он.

Москва, Наталья Петрова

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