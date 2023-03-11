Зеленский велел проработать вопрос о переименовании России и ввел санкции против «Спортлото»

Украинский президент Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю тщательно проработать возможность переименования России в Московию. Так он отреагировал на соответствующую петицию на президентском сайте. В феврале петиция о переименовании набрала необходимые для ее официального рассмотрения более 25 тысяч голосов. Она была внесена в конце ноября прошлого года.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия», – говорится в комментарии Зеленского к петиции. Правительство по поручению президента проведет «комплексную проработку» вопроса, с привлечением «научных учреждений».

Петиция была внесена на сайт президента в конце ноября 2022 года. Ее поддержали около 25,8 тыс. пользователей. Автор петиции считает Московию историческим названием России, а действующее название РФ, по его мнению, говорит о «захвате» Москвой «истории Киевской Руси».

Ранее вице-спикер Госдумы России от ЛДПР Борис Чернышов назвал данную инициативу «сдвигом по фазе», которая вызывает только смех.

Добавим, что Зеленский своим указом также ввел новые антироссийские санкции, утвердив соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Под рестрикции, в том числе, попали российская государственная лотерея «Спортлото» и несколько букмекерских контор – «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Марафон» и другие, сообщают украинские СМИ.

Москва, Наталья Петрова

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