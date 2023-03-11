Первые танки Leopard 1 будут переданы Украине в начале мае – власти Дании

Первые из примерно 100 танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, передает датский телеканал TV2. Накануне он посетил предприятие в Германии Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), где снятые с хранения танки Leopard 1 готовят к отправке ВСУ.

«Мы ожидаем, что сможем поставить [Украине] от 80 до 90 танков в течение 2023 года. Они будут доставляться непрерывно», – сказал Поульсен, отметив, что танки будут поставляться в больших количествах примерно с начала мая и до конца года. Первые из них будут использоваться для обучения украинских танкистов.

В начале февраля правительство Дании объявило о сотрудничестве с Германией и Нидерландами по ремонту и передаче Украине не менее 100 танков Leopard 1. Танки Leopard 1 находились на хранении после того, как их сняли с производства и заменили более новой моделью.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина в марте получит от Берлина 21 танк Leopard 2: 18 – из Германии и 3 – транзитом из Португалии.

Также стало известно, что Польша отправила на Украину вторую часть партии танков Leopard 2 в 14 машин. Киеву передали оставшиеся 10 танков, заявил на прошлой неделе министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Копенгаген, Наталья Петрова

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