Обсуждение в Евросоюзе участия миротворцев в конфликте на Украине потенциально опасно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС могут вскоре начать переговоры о возможности отправки миротворческих войск на Украину. Он подчеркнул, что прежде эту тему намеренно обходили стороной.

Песков назвал заявление Орбана очень важным.

«Если речь идет о серьезных переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон, в данном случае, потенциально очень опасная тема», – сказал представитель Кремля журналистам.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Западные страны не только ужесточили санкционное давление на Россию, но и активировали поставки вооружений киевскому режиму. Официально страны НАТО не отправляли военных на Украину для ведения боевых действий, но Минобороны РФ сообщило о десятках убитых иностранных наемников на стороне ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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