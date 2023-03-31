Орбан анонсировал обсуждение в ЕС отправки миротворцев на Украину

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину. Ранее этого вопроса в разговорах лидеры государств ЕС избегали, указал он. Заявление прозвучало в эфире радио Kossuth.

Как отметил Орбан, в Евросоюзе «близки к тому», чтобы «в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа (на Украину – прим. ред.) или лучше не посылать». Слова венгерского премьера приводит РИА «Новости».

«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», – заявил он.

Премьер Венгрии отметил, что год назад в Евросоюзе шел спор, можно ли отправить летальное оружие Киеву. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос – только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска», – подчеркнул Орбан.

Ранее, в марте венгерский премьер-министр высказал мнение, что Запад «очень близок» к тому, чтобы всерьез обсуждать отправку своих солдат на Украину. «Мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны, ведь речь шла о Луганске и Донецке, получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день», – заявил он.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»