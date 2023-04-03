В Минобороны РФ сообщили об уничтожении более 280 солдат ВСУ и наемников на Донецком направлении

В зоне специальной военной операции продолжаются активные боевые действия. Наибольшие потери украинские войска понесли на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, были ликвидированы два склада с боеприпасами.

На остальных направлениях ВСУ потеряли до 180 солдат и наемников, четыре броневика, семь автомобилей, три гаубицы Д-30, одну самоходную гаубицу «Акация» и польскую САУ «Krab».

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98-ми районах», – добавили в Минобороны.

Средствами ПВО за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также сбиты семь украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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