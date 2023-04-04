Российские силы сорвали переброску пополнения ВСУ

Группировка войск «Запад» ВС РФ сорвала переброску украинских резервов около Крахмального на Купянском направлении. За сутки уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника, рассказал начальник пресс-центра западной группировки Сергей Зыбинский.

«В течение дня вскрыли и уничтожили три ДРГ противника, а также сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Ольшана. Огнем САУ 2С3 «Акация» под командованием сержанта Андрея Ищейкина сорвана переброска резервов противника в районе населенного пункта Крахмальное», – говорится в видеообращении, опубликованном Минобороны РФ.

Также разведгруппа нашла и уничтожила склад боеприпасов ВСУ около Стельмаховки.

Москва, Наталья Рязанова

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