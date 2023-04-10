российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 апреля 2023, 15:29 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинцы потребовали немедленно начать демобилизацию

Граждане Украины призвали президента страны Владимира Зеленского объявить демобилизацию. На сайте главы государства размещена соответствующая петиция.

Автор документа призвал в первую очередь отправить домой тех, кого призвали по мобилизации полтора года назад.

«Уже больше года наши военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, и существует настоятельная необходимость урегулирования сроков», – говорится в документе.

Петиция должна набрать 25 тыс. подписей, чтобы попасть на рассмотрение к украинскому лидеру, сообщили «Известия».

Киевский режим прорабатывает возможность отправлять повестки военнообязанным украинцам через мессенджеры соцсетей. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решает вопросы устранения бюрократических проблем для введения новшества.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Киев, Конфликт на Украине, Общество,