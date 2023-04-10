Украинцы потребовали немедленно начать демобилизацию

Граждане Украины призвали президента страны Владимира Зеленского объявить демобилизацию. На сайте главы государства размещена соответствующая петиция.

Автор документа призвал в первую очередь отправить домой тех, кого призвали по мобилизации полтора года назад.

«Уже больше года наши военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, и существует настоятельная необходимость урегулирования сроков», – говорится в документе.

Петиция должна набрать 25 тыс. подписей, чтобы попасть на рассмотрение к украинскому лидеру, сообщили «Известия».

Киевский режим прорабатывает возможность отправлять повестки военнообязанным украинцам через мессенджеры соцсетей. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решает вопросы устранения бюрократических проблем для введения новшества.

Киев, Наталья Рязанова

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