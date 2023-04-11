«Южная» группировка разбила колонну военной техники ВСУ

Группировка российских сил «Юг» разбила колонну боевой техники и опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра «Южной» группировки Иван Бигма.

«В районе Максимельяновки ударом артиллерии Южной группировки войск уничтожена колонна боевой техники. В районе Красногоровки в результате ракетного удара расчёта «Торнадо-С» артиллерийской бригады ЮВО уничтожен опорный пункт противника», – говорится в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Также российские бомбардировщики разбили пункт временной дислокации ВСУ около Авдеевки. Потери киевского режима составили до 40 боевиков.

По данным МО РФ, с начала года российские военные уничтожили 14 пусковых установок РСЗО HIMARS, 59 артиллерийских систем М777, а также 13 самоходных артиллерийских установок Сay Paladin американского производства. А также 30 самоходок из Польши, Германии, Франции и Чехии.

Москва, Наталья Рязанова

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