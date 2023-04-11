Российские военные уничтожили более 450 солдат ВСУ и наемников в районе Артемовска

В зоне СВО продолжаются активные действия на Донецком направлении. Основные усилия были сосредоточены в районе города Артемовск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, авиационную и огневую поддержку наступательных действий поддерживают подразделения ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск и оперативно-тактическая авиация.

«Потери противника за сутки составили более 450-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», – уточнили в Минобороны.

На остальных направлениях российские военные уничтожили до 160 солдат ВСУ, шесть автомобилей, три танка, три броневика, две САУ «Гвоздика, САУ «Krab» и САУ «Акация», а также две гаубицы Д-30, одну МСТА-Б и РСЗО «Град».

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97-ми районах», – говорится в сообщении МО.

Средствами ПВО за сутки перехвачено четыре снаряда «HIMARS» и один «GLSDB», сбиты девять украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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