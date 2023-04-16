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Воскресенье, 16 апреля 2023, 16:04 мск

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Подразделения «Южной» группировки войск отбили контратаку ВСУ в ДНР

В Донецкой народной республике боевики киевского режима предприняли попытку контратаки, но были остановлены подразделениями «Южной» группировки российских войск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ контратаковали в направлении населенного пункта Малоильиновка. Тем временем, 54-я механизированная бригада ВСУ пыталась прорвать оборону в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти. Обе попытки были пресечены ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО «Ураган»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР, Новоселовское и Куземовка в ЛНР, а также Масютовка Харьковской области.

На других направлениях ВСУ за сутки потеряли до 190 солдат и наемников, девять автомобилей, один броневик, две гаубицы Д-30, одну Д-20 и САУ «Гвоздика». В Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В ДНР российские войска разгромили три склада боеприпасов противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах. В районах населенных пунктах Ямполовка Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны», – добавили в Минобороны.

Средства ПВО перехватили 10 снарядов «HIMARS» и «Смерч», три ракеты «HARM», а также сбили четыре украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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