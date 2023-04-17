Словакия завершила передачу 13 истребителей Украине

Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, обещанные в качестве военной помощи. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что для этого пришлось провести сложную логистическую операцию.

Киев ранее уже получил четыре военных самолета от Братиславы. Теперь на Украину отправлены еще девять истребителей.

«Эта передача прошла ​​на земле в условиях максимально возможной безопасности. Спасибо всем участникам, это действительно была важная и сложная логистическая операция», – цитирует министра газета Pravda.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ заявила, что Словакия нарушила обязательства по реэкспорту военной техники российского производства, передав Украине истребители МиГ-29. Ведомство также назвало это решение недружественным актом по отношению к Москве.

Братислава, Наталья Рязанова

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