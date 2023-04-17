Российские войска нейтрализовали четыре группы украинских диверсантов

Министерство обороны РФ сообщило о нейтрализации четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области.

По данным оборонного ведомства, диверсанты действовали на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, Стельмаховка в ЛНР, а также на Южно-Донецком направлении у Новомихайловки в ДНР.

Активные боевые действия ведутся в Артемовске. Штурмовые отряды овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города. «Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах, – сообщили в Минобороны. – Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 54 огневые задачи».

За прошедшие сутки киевский режим потерял до 490 военнослужащих и наемников, уничтожены восемь броневиков, танк, БМП, десять автомобилей, гаубицы «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б», артиллерийская система М777.

Кроме того, в Харьковской области войска РФ разгромили украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6, а в Запорожской области уничтожили склад боеприпасов и ангар с вооружением и техникой ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 95-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123-х районах», – добавили в Минобороны. Средствами ПВО перехвачено три снаряда «HIMARS», сбито четыре украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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